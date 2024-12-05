Стало известно о продвижении армии России в районе Курахово

«Иди и смотри»: Российская армия продвинулась в районе Курахово в ДНР

Российская армия продвинулась в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Отмечается, что в настоящее время идут бои. Российская армия продвинулась к югу от Курахово.

«Российские части атакуют в районе Сухие Ялы», — заявили там. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись на кураховском направлении. Было зафиксировано продвижение в Константинопольском и Сухих Ялах.