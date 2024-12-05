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13:28, 5 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении армии России в районе Курахово

«Иди и смотри»: Российская армия продвинулась в районе Курахово в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская армия продвинулась в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Отмечается, что в настоящее время идут бои. Российская армия продвинулась к югу от Курахово.

«Российские части атакуют в районе Сухие Ялы», — заявили там. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись на кураховском направлении. Было зафиксировано продвижение в Константинопольском и Сухих Ялах.

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