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10:30, 5 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России на кураховском направлении

«РВ»: ВС России продвинулись на кураховском направлении в Курахово и Сухих Ялах
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на кураховском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«В Курахово продолжаются бои за квартал многоэтажных домов и на окраине микрорайона Южный. На северном фланге армия России продвинулась в Старых Тернах на глубину до 600 метров. Продолжаются тяжелые бои», — говорится в публикации.

Также стало известно об успехах российских военных в Елизаветовке. Восточная часть населенного пункта перешла под контроль ВС России, бои смещаются к центру. Вместе с тем продвижение армии России было зафиксировано в Константинопольском и Сухих Ялах.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому самые тяжелые участки фронта. По его словам, ими остаются кураховское и покровское направления.

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