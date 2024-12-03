Сырский назвал Зеленскому самые сложные для ВСУ направления

Зеленский: Сырский назвал кураховское и покровское направления самыми сложными

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому самые тяжелые участки фронта. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Кураховское и покровское направления остаются наиболее сложными», — написал Зеленский.

Ранее Сырский заявлял, что принял меры по усилению ВСУ на покровском и кураховском направлениях. По его словам, подразделения на данных участках фронта получат дополнительные боеприпасы, вооружение и военную технику.

Главком ВСУ вместе с тем пожаловался на недостаточную подготовку офицеров. По его мнению, сроки обучения офицерского состава должны быть увеличены.