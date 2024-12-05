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13:54, 5 декабря 2024Бывший СССР

Армия России вошла в два населенных пункта на кураховском направлении

Рогов: Российская армия вошла в села на кураховском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия вошла в села Сухие Ялы и Константинопольское на кураховском направлении. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные вошли «в южную часть села Сухие Ялы, а также продвинулись на глубину свыше 2 километров и вошли в восточную часть села Константинопольское». Рогов сообщил от том, что это является частью боев за освобождение Курахово.

Чиновник добавил, что Вооруженные силы (ВС) России заняли около 10 квадратных километров, вытеснив Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось о перерезании российскими войсками трассы Курахово — Запорожье. Это была единственная дорога, по которой ВСУ могли покинуть Курахово.

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