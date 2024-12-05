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09:38, 5 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска перерезали ВСУ путь отступления из Курахово

ВС России перерезали единственную дорогу, по которой ВСУ могли покинуть Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трасса КураховоЗапорожье фактически перерезана российскими войсками. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что это была единственная дорога, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли покинуть Курахово. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от населенного пункта продавлена. Источники агентства заключили, что шансов выйти из города у украинских войск практически не осталось.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов добавил, что это позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который получают снабжение войска ВСУ в Курахово.

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