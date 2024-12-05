Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Рогов: ВС РФ контролируют северный берег Кураховского водохранилища

Вооруженные силы (ВС) России контролируют северный берег Кураховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища», — сказал он.

Рогов добавил, что ВС РФ продвигаются к западным окраинам водохранилища. По его мнению, это позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который получают снабжение войска ВСУ в Курахово.

Ранее российские военные взяли большинство высотных зданий в Курахово. Кроме того, сообщалось, что части ВСУ покинули район высоток и начали отступать к западным границам города.