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08:38, 5 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Рогов: ВС РФ контролируют северный берег Кураховского водохранилища
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют северный берег Кураховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища», — сказал он.

Рогов добавил, что ВС РФ продвигаются к западным окраинам водохранилища. По его мнению, это позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который получают снабжение войска ВСУ в Курахово.

Ранее российские военные взяли большинство высотных зданий в Курахово. Кроме того, сообщалось, что части ВСУ покинули район высоток и начали отступать к западным границам города.

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