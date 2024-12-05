Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:51, 5 декабря 2024Наука и техника

Опровергнуто долгосрочное изменение климата из-за астероидов

Опровергнута гипотеза о долгосрочном изменении климата из-за падения астероидов
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Natalie Cheng / Bridget Wade / University College London

Ученые из Лондонского университета опровергли гипотезу, что два крупных астероида, упавших на Землю около 35,65 миллионов лет назад, вызвали долгосрочные изменения климата. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Два астероида шириной от 3 до 8 километров образовали кратеры Попигай в Сибири и Чесапикский залив в США, став четвертым и пятым по величине известными ударными структурами на Земле. Исследование показало, что несмотря на масштабные последствия таких событий в локальных масштабах, глобальный климат остался стабильным в течение 150 тысяч лет после столкновений. Изменения температуры поверхностных и глубоководных океанических вод, связанные с этими ударами, не были зафиксированы.

Для получения данных о климате прошлого ученые проанализировали изотопный состав окаменелостей фораминифер — микроскопических организмов, обитавших в верхних слоях океана и на его дне. Более 1500 образцов были взяты из керна, извлеченного со дна Мексиканского залива. Анализ изотопов углерода и кислорода проводился с разрешением в 11 тысяч лет, что позволило создать высокоточную климатическую хронику.

Ученые выявили изотопные сдвиги за 100 тысяч лет до столкновений, указывающие на потепление поверхностных вод океана на два градуса и одновременное охлаждение глубоководных слоев на один градус. Однако во время падения астероидов и после них существенных изменений в температуре не наблюдалось. Дополнительно в образцах керна были обнаружены микросферулы — капли затвердевшего кремнезема, свидетельствующие о силе ударов.

Ранее проведенные исследования климата эпохи позднего эоцена предполагали возможные связи столкновений астероидов с изменениями температуры, однако анализ новых данных позволил уточнить, что долгосрочные последствия для климата отсутствовали. Это связано с методологическими улучшениями, включая анализ изотопов в планктонных и бентосных фораминиферах, что дало более полную картину реакции океанов на удары.

Авторы исследования подчеркнули, что результаты работы свидетельствуют о высокой устойчивости климата Земли к таким ударным событиям в долгосрочной перспективе. Однако краткосрочные изменения, например, локальные пожары, цунами и пылевые бури, могли быть значительными в масштабе человеческой жизни. Эти данные подтверждают необходимость продолжения финансирования миссий по предотвращению будущих астероидных угроз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      В Финляндии запросили пожизненное заключение для россиянина Тордена

      Москвичи пережили скудный на солнце ноябрь

      Россиянам предложили попробовать на вкус известные советские фильмы

      Турист оказался под угрозой тюрьмы в Дубае из-за отправки эмодзи по СМС

      Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» показали на видео

      Раскрыты зарплаты топ-менеджеров крупнейших российских банков

      Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи заявил об отставке

      Четверых россиян задержали по подозрению в расправе над семьей 19 лет назад

      В России десятки мигрантов поставили строем и сделали им одно предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше