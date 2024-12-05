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11:44, 5 декабря 2024Из жизни

Бабушка напилась во время праздничного ужина и набросилась с ножом на внука

В США женщина напилась во время праздника и набросилась с ножом на дочь и внука
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Memphis Police Department

В США арестовали женщину из штата Теннесси, которая напилась во время ужина в честь Дня благодарения и набросилась с ножом на дочь и внука. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел ночью 28 ноября в городе Мемфис. 55-летняя Лачунда Джонсон перебрала с горячительными напитками во время праздничного ужина и в какой-то момент сильно толкнула внука. Это не понравилось дочери американки и между женщинами вспыхнула ссора.

В итоге Джонсон схватила нож и набросилась на родственников. Сначала она полоснула по руке дочь, а потом нанесла ранение внуку — у мальчика пострадал большой палец на руке. В доме находились еще трое внуков агрессивной бабушки, которые в ходе поножовщины не пострадали. Женщина убежала с места происшествия, но вскоре была задержана полицией.

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Джонсон находится в тюрьме округа без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что в Германии 96-летний пенсионер пять раз выстрелил в дочь из пистолета Walther P38 времен Второй мировой войны. Женщина хотела отправить отца в дом престарелых.

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