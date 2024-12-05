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06:09, 5 декабря 2024Мир

Байдена засняли спящим на встрече с лидерами стран Африки после обещания им денег

TP: Байден, похоже, заснул рядом с лидерами стран Африки, пообещав им $1 млрд
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cenedo / Reuters

Президент США Джо Байден «похоже, заснул» во время Трансафриканского саммита в Анголе с лидерами стран Африки, на которой обсуждалась помощь населению этих государств на фоне засухи. Об этом заявил совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг, предоставив в качестве доказательств кадры со встречи.

На кадрах видно, что Байден неподвижно сидит за столом, приложив ладонь к глазам, пока идет обсуждение. В какой-то момент он принял позу, в которой корпус его тела накренился, стало видно, что американский президент сидит с прикрытыми глазами.

«Это произошло после того, как Байден пообещал выделить более 1 миллиарда долларов на помощь африканцам, перемещенным из-за засухи», — отметил Рагг.

Ранее сообщалось, что американские законодатели, включая многих демократов, раскритиковали решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Они аргументируют это тем, что такой поступок политизирует Министерство юстиции и создает систему неравного правосудия.

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