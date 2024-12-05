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22:21, 5 декабря 2024Россия

Средства ПВО сбили два украинских дрона над российскими регионами

Средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской и Брянской областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, в пятницу, 5 декабря, с 20:00 до 21:00 по московскому времени российские военные сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ попытались ударить по пяти регионам России с помощью 11 беспилотников. ПВО сбили шесть дронов над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

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