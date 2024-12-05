Бежавшие «в одних тапках» из Суджи россияне призвали власти к справедливости

Активист Моисеев призвал довести выплаты жителям Курской области до 1 млн руб.

Житель Курской области Валерий Моисеев рассказал, что бежавшие «буквально в одних тапках» из обстреливаемой украинскими войсками Суджи россияне пробуют добиться справедливости от властей. В беседе с «Царьградом» активист пояснил, что жителям приграничья выделили слишком мало денег в качестве помощи. Он призвал довести их до миллиона рублей.

По словам мужчины, часть людей, вынужденных покинуть город, продолжает жить в пунктах временного размещения или арендуемых квартирах.

«Возникли вопросы по поводу выдачи сертификатов, земли и так далее (...) Люди возвели новые дома, но не успели их оформить до 6 августа, на день вторжения. Губернатор [Курской области Алексей Смирнов] сказал, что президент пошел на беспрецедентное решение, разрешив оставить землю за суджанами. Но выясняется, что нет такого законодательного акта, чтобы земля оставалась за собственником, у нас в Судже. То есть при выдаче сертификата подписывается отчуждение и от собственности — от своего дома, земли», — рассказал активист. Он указал, что человек, получивший сертификат, купивший жилье в Курске и прописанный там, лишается пособий, потому что считается уже не беженцем, а жителем Курска.

Моисеев отметил, что жилищные сертификаты, выдаваемые жителям приграничья, не позволяют купить приличное жилье в Курске и обустроить его. Выплаты, назначенные ранее, были пущены на аренду квартир и покупку самого необходимого, добавил он.

В связи с этим мужчина призвал власти выделить дополнительную помощь и довести выплаты до миллиона рублей. «И тогда мы сможем купить себе в эти голые стены, по сертификату, и кровать, и газплиту, и все. И это было бы справедливо», — заключил активист.

14 ноября глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил, что жилищные сертификаты получат все жители Курской области вне зависимости от разрушений.