Жителям приграничного региона рассказали о получении жилищных сертификатов

Старовойт: жилищные сертификаты получат все жители Курской области

Жилищные сертификаты получат все жители Курской области вне зависимости от разрушений. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает ТАСС.

Старовойт добавил, что, если человек получит жилищный сертификат и «отоварит» его на территории региона, то земельный участок останется за владельцем. У него будет возможность организовать огород и поставить летний дом.

Старовойт заявил, что в регионе будут заново отстраивать населенные пункты и благоустраивать их. В настоящее время на площадке российского правительства эта программа формируется в сотрудничестве с администрацией Курской области.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья. В зависимости от степени утраты пострадавшим выделяют компенсацию в размере 75 тысяч или 150 тысяч рублей на человека.