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15:59, 14 ноября 2024Экономика

Жителям приграничного региона рассказали о получении жилищных сертификатов

Старовойт: жилищные сертификаты получат все жители Курской области
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жилищные сертификаты получат все жители Курской области вне зависимости от разрушений. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает ТАСС.

Старовойт добавил, что, если человек получит жилищный сертификат и «отоварит» его на территории региона, то земельный участок останется за владельцем. У него будет возможность организовать огород и поставить летний дом.

Старовойт заявил, что в регионе будут заново отстраивать населенные пункты и благоустраивать их. В настоящее время на площадке российского правительства эта программа формируется в сотрудничестве с администрацией Курской области.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья. В зависимости от степени утраты пострадавшим выделяют компенсацию в размере 75 тысяч или 150 тысяч рублей на человека.

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