Названа сумма выплат лишившимся имущества жителям Курской области

Смирнов: утратившим имущество жителям Курской области выплатят 150 тыс. руб.

Полностью утратившим имущество жителям Курской области выплатят до 150 тысяч рублей. Сумму выплат назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По словам главы, при утрате имущества первой необходимости жители области вправе подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на человека в зависимости от степени утраты. Соответствующее решение оперштаба затронет в первую очередь девять муниципальных образований, из которых временно отселили граждан.

«В Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах, а также в других населённых пунктах, список которых будет утвержден оперативным штабом, принята упрощенная процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей», — пояснил врио губернатора. Решение о выплатах будет принимать комиссия из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД.

В конце августа глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья.

В результате продолжающегося больше месяца вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ущерб агропромышленному комплексу Курской области составил десятки миллиардов рублей. По словам Смирнова, в восьми приграничных районах области пострадали 94 предприятия. Уже понятно, что уборочные работы в области растениеводства не удастся заверить на площади 160 тысяч гектаров.