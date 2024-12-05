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02:12, 5 декабря 2024Мир

Бывшему американскому военному отказали в вылете в Россию

WSJ: штурмовавшему Капитолий бывшему военному отказали в вылете в Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Бывшему американскому военному Кевину Дэниелу Лофтусу, участвовавшему в штурме Капитолия 6 января 2021 года, отказали в вылете в Россию из-за опасений в участии в спецоперации на стороне РФ. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Отмечается, что 28 октября Лофтус пытался вылететь в Турцию, чтобы потом добраться до Турции и получить визу в Россию. По версии правоохранительных органов, с помощью некоего «россиянина по имени Гриша» должен был вступить в Российскую армию. Экс-военному отказали в вылете.

Спустя три дня мужчину арестовали в штате Айова за нарушение условий испытательного срока, одним из условий которого стало согласование каждого выезда за пределы Далласа.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США намерено отправить под арест участников штурма Капитолия, которые применяли насилие в отношении полиции и журналистов, до инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Сам политик заявил о безусловной готовности рассмотреть вопрос о помиловании каждого участника беспорядков в Капитолии.

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