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10:54, 5 декабря 2024Россия

Чеченцы отняли паспорт у бойца СВО и поплатились

В Ленинградской области чеченцы отняли паспорт у бойца СВО и поплатились
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленинградской области выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца специальной военной операции (СВО) и поплатились. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах общественники общаются с двумя мужчинами. Один из них, с разбитым носом, сказал, что они приехали из Чечни. «Как здоровье?» — интересуется у них мужской голос за кадром.

Канал утверждает, что на видео запечатлены охранники, которые отняли документ у участника СВО. За возврат паспорта они якобы вымогали у бойца деньги.

«Мы на своей земле. (...) Мы русские, [черт возьми]», — сказал чеченцам один из мужчин.

4 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы Следственного комитета и МВД России Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Таким образом руководитель республики высказался о ситуации с 14-летним Муслимом (Романом) Мурдиевым, которого поместили под домашний арест в рамках расследования дела о драке.

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