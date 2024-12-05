Четверых россиян задержали по подозрению в расправе над семьей 19 лет назад

В Подмосковье полиция задержала 4 мужчин за совершенное 19 лет назад убийство

В Подмосковье полиция задержала четверых подозреваемых в тройной расправе, совершенной в 2005 году. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявили обвинение по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2005 года в подмосковном поселке Снегири группа вооруженных битами мужчин напала на частный дом. Злоумышленники проникли в него через окно и заметили на первом этаже хозяйку коттеджа. Один из них ударил ее битой, а затем все вместе избили прибежавших на шум мужа и отца потерпевшей. В результате вся семья не выжила. Преступники похитили ценности и скрылись.

Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил мужчину к 22 годам колонии особого режима за совершенную более 20 лет назад расправу.