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11:57, 5 декабря 2024Силовые структуры

Четверых россиян задержали по подозрению в расправе над семьей 19 лет назад

В Подмосковье полиция задержала 4 мужчин за совершенное 19 лет назад убийство
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Подмосковье полиция задержала четверых подозреваемых в тройной расправе, совершенной в 2005 году. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявили обвинение по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2005 года в подмосковном поселке Снегири группа вооруженных битами мужчин напала на частный дом. Злоумышленники проникли в него через окно и заметили на первом этаже хозяйку коттеджа. Один из них ударил ее битой, а затем все вместе избили прибежавших на шум мужа и отца потерпевшей. В результате вся семья не выжила. Преступники похитили ценности и скрылись.

Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил мужчину к 22 годам колонии особого режима за совершенную более 20 лет назад расправу.

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