Делегация из Словакии прибыла в Россию для переговоров о газе

Dennikn: Сакова прибыла в РФ для переговоров о поставках газа

Министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор компании SPP Войтех Ференц прибыли в Россию для переговоров с руководством «Газпрома» по вопросу поставок газа. Об этом сообщило издание Denník N.

Подробности визита словацкой делегации в страну не разглашаются. Сообщается лишь, что они прибыли в Санкт-Петербург специальным бортом.

Ранее Венгрия попросила США об исключениях в санкциях против Газпромбанка. О послаблениях для европейской страны, которые позволили бы продолжать оплачивать российский газ, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

