Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 5 декабря 2024Мир

Делегация из Словакии прибыла в Россию для переговоров о газе

Dennikn: Сакова прибыла в РФ для переговоров о поставках газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор компании SPP Войтех Ференц прибыли в Россию для переговоров с руководством «Газпрома» по вопросу поставок газа. Об этом сообщило издание Denník N.

Подробности визита словацкой делегации в страну не разглашаются. Сообщается лишь, что они прибыли в Санкт-Петербург специальным бортом.

Ранее Венгрия попросила США об исключениях в санкциях против Газпромбанка. О послаблениях для европейской страны, которые позволили бы продолжать оплачивать российский газ, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года. Французы обвиняют Макрона и просят его покинуть пост

      В сети появились снимки беременной Жизель Бюндхен в бикини

      План выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили

      В СК доложат о случае заражения новорожденного ВИЧ в роддоме

      Руководитель офиса Зеленского встретился в Вашингтоне с представителями Трампа

      В Польше призвали срочно ввести санкции в отношении одного вида товаров из России

      Мужчина оригинально отомстил соседу за угрозы в его адрес

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

      Депутат Рады сравнил Зеленского с Джокером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше