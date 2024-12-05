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10:58, 5 декабря 2024Силовые структуры

Двое россиян создали подставной магазин и обманули маркетплейсы на 65 миллионов

Суд в Дагестане арестовал пару, обманувшую несколько маркетплейсов на 65 млн руб
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд арестовал молодую пару из Дагестана, которая создала подставной магазин и обманула несколько московских маркетплейсов на 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, злоумышленники создали магазин с накрученными ценами и в течение нескольких месяцев заказывали оттуда товары якобы от разных пользователей при помощи купленных сим-карт. После этого молодые люди отменяли покупки и отставляли отзыв, за который площадки начисляли им бонусы.

Всего «бизнесмены» успели заработать более 65 миллионов бонусов, из которых вывели 18. При обысках в их доме силовики нашли восемь миллионов рублей наличными и электрокар Lixiang.

Имущество злоумышленников изъяли.

Ранее в Иркутске задержали двух 21-летних юношей, создавших фейковый маркетплейс и обманувших россиян на десять миллионов рублей.

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