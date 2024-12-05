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18:54, 5 декабря 2024Культура

Продюсер допустил участие Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Джонни Депп может вернуться к своей роли в новом фильме «Пираты Карибского моря»
Андрей Шеньшаков
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Vincent West / Reuters

Актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в новом фильме «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает издание Variety.

Как сообщает источник, продюсер франшизы Джерри Брукхаймер разрабатывает сразу две версии сценария, одна из которых подразумевает возвращение актера к своему персонажу. Дело в том, что Депп выбыл из списка звезд популярной киносерии во время скандального суда и развода с Эмбер Херд, однако теперь репутация актера стремительно восстанавливается: он уже снялся в нескольких громких проектах.

Известно, что следующая часть франшизы «Пираты Карибского моря» должна выйти в прокат в 2025 году. Актерский состав пока неизвестен, как и подробности сюжета картины.

Ранее стало известно, что фильм «Жанна Дюбари», в котором снялся Джонни Депп, вышел в российский прокат. В производстве картины принимали участие российские продюсеры.

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