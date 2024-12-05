Джулия Фокс прогулялась по городу в топе в виде обвисшей груди

Американскую актрису и модель итальянского происхождения Джулию Фокс заметили в городе в необычном образе. Кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость прогулялась по ночному Лос-Анджелесу в белом наряде. Он включал в себя кроп-топ с деталями в виде обвисшей до бедер груди и пышную микроюбку.

Также манекенщица надела косынку на голову, остроносые черные сапоги до колена и взяла с собой зеленую сумку. В то же время она осветлила брови и сделала макияж с голубыми тенями на веках и коричневой помадой на губах.

Ранее в декабре Джулия Фокс пришла на премию Fashion Awards 2024 в прозрачном платье.