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12:44, 5 декабря 2024Ценности

Джулия Фокс прогулялась по городу в топе в виде обвисшей груди

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джулия Фокс

Джулия Фокс. Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американскую актрису и модель итальянского происхождения Джулию Фокс заметили в городе в необычном образе. Кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость прогулялась по ночному Лос-Анджелесу в белом наряде. Он включал в себя кроп-топ с деталями в виде обвисшей до бедер груди и пышную микроюбку.

Также манекенщица надела косынку на голову, остроносые черные сапоги до колена и взяла с собой зеленую сумку. В то же время она осветлила брови и сделала макияж с голубыми тенями на веках и коричневой помадой на губах.

Ранее в декабре Джулия Фокс пришла на премию Fashion Awards 2024 в прозрачном платье.

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