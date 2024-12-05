Экс-сотрудник СБУ предрек последствия снижения призывного возраста на Украине

Экс-сотрудник СБУ Ступак: снижение возраста призыва поставит Украину под угрозу

Снижение возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) может поставить страну под угрозу. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, передает ТАСС.

«Это безумие. Такая мера принесет в жертву целое поколение, подвергнет риску страну и никак не повлияет на ход войны», — объяснил Ступак.

По его словам, моральный дух бойцов ВСУ находится на низком уровне, а случаи коррупции учащаются. В связи с этим молодые украинцы не хотят отправляться на фронт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал снижение возраста мобилизации в ВСУ. Он опроверг возможное принятие данной меры.