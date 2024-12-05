Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:16, 5 декабря 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ предрек последствия снижения призывного возраста на Украине

Экс-сотрудник СБУ Ступак: снижение возраста призыва поставит Украину под угрозу
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Снижение возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) может поставить страну под угрозу. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, передает ТАСС.

«Это безумие. Такая мера принесет в жертву целое поколение, подвергнет риску страну и никак не повлияет на ход войны», — объяснил Ступак.

По его словам, моральный дух бойцов ВСУ находится на низком уровне, а случаи коррупции учащаются. В связи с этим молодые украинцы не хотят отправляться на фронт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал снижение возраста мобилизации в ВСУ. Он опроверг возможное принятие данной меры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности

      Минобороны показало кадры работы истребителей Су-35С в Курской области

      Проблему кадрового дефицита в России пообещали не решать за счет мигрантов

      Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации»

      У летевшего в Москву самолета с пассажирами на борту возникла проблема с двигателем в небе

      Мэр Тбилиси назвал цель протестов в Грузии

      В МВД рассказали о новом виде мошенничества с доставкой цветов

      Юрист попалась на афере с выплатой вдове участника СВО

      Путин поинтересовался расходованием бюджета на строительство перерабатывающих заводов

      Хазанов рассказал об израильском паспорте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше