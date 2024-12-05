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11:43, 5 декабря 2024Ценности

Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в нижнем белье на новом фото

Модель Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в нижнем белье на новом фото
Мария Винар

Фото: @emrata / @intimissimiofficial

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис новым снимком, на котором запечатлена сидящей на подлокотнике дивана. Она позировала перед камерой в атласном комплекте нижнего белья черного цвета бренда Intimissimi, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Кроме того, знаменитость накинула на плечи шелковую рубашку и распустила волосы.

В ноябре сообщалось, что Эмили Ратаковски оголила тело и показала фото фанатам. Тогда на размещенном кадре модель предстала в длинной юбке и свитере с обнажающим грудь и пресс вырезом.

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