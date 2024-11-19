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10:44, 19 ноября 2024Ценности

Эмили Ратаковски оголила тело на новом фото

Мария Винар

Фото: @emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски оголила тело на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором предстала в черной юбке длины макси и красном свитере с обнажающим грудь и пресс вырезом. Также она позировала перед камерой в кожаных сапогах, держа в руках сумки.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски в откровенном образе снялась в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi. Тогда модель примерила прозрачный черный халат и комплект нижнего белья, который состоял из бюстье с кружевной отделкой и трусов с заниженной талией.

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