Американская фотомодель Эмили Ратаковски оголила тело на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором предстала в черной юбке длины макси и красном свитере с обнажающим грудь и пресс вырезом. Также она позировала перед камерой в кожаных сапогах, держа в руках сумки.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски в откровенном образе снялась в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi. Тогда модель примерила прозрачный черный халат и комплект нижнего белья, который состоял из бюстье с кружевной отделкой и трусов с заниженной талией.

