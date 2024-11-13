Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:44, 13 ноября 2024Ценности

Эмили Ратаковски приспустила трусы на фото для рекламы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская модель и актриса в откровенном образе снялась в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi. Соответствующие публикации появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачном черном халате. Также она надела бюстье с кружевной отделкой и трусы с заниженной талией, которые приспустила.

«Я очень рада присоединиться к Intimissimi в качестве амбассадора бренда», — заявила знаменитость в комментарии изданию Daily Mail.

Ранее в ноябре Эмили Ратаковски снялась в шапке-ушанке и была раскритикована в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

      Суд по делу о драке чеченцев с аниматорами на российском курорте закончился примирением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше