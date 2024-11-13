Эмили Ратаковски приспустила трусы на фото для рекламы

Американская модель и актриса в откровенном образе снялась в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi. Соответствующие публикации появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачном черном халате. Также она надела бюстье с кружевной отделкой и трусы с заниженной талией, которые приспустила.

«Я очень рада присоединиться к Intimissimi в качестве амбассадора бренда», — заявила знаменитость в комментарии изданию Daily Mail.

Ранее в ноябре Эмили Ратаковски снялась в шапке-ушанке и была раскритикована в сети.