Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за шапку-ушанку

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в шапке-ушанке и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица разместила ролик с прогулки, на котором она предстала в облегающем черном топе, легинсах и дутой укороченной куртке. Помимо этого, звезда надела серо-коричневую шапку-ушанку. Кроме того, знаменитость отказалась от макияжа и укладки.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид Ратаковски, о чем написали в комментариях под постом. «Научилась у Шейк», «А зачем шапка на пробежке?», «Странный образ», — заявили они.

Ранее в ноябре Эмили Ратаковски повторила откровенный образ Дженнифер Лопес 24-летней давности. Манекенщица предстала перед камерой в культовом зеленом платье Versace с вырезом до пупка.