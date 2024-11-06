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19:55, 6 ноября 2024Ценности

Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за шапку-ушанку

Екатерина Ештокина
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в шапке-ушанке и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица разместила ролик с прогулки, на котором она предстала в облегающем черном топе, легинсах и дутой укороченной куртке. Помимо этого, звезда надела серо-коричневую шапку-ушанку. Кроме того, знаменитость отказалась от макияжа и укладки.

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Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид Ратаковски, о чем написали в комментариях под постом. «Научилась у Шейк», «А зачем шапка на пробежке?», «Странный образ», — заявили они.

Ранее в ноябре Эмили Ратаковски повторила откровенный образ Дженнифер Лопес 24-летней давности. Манекенщица предстала перед камерой в культовом зеленом платье Versace с вырезом до пупка.

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