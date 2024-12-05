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13:32, 5 декабря 2024Наука и техника

Власти США призвали пользоваться шифрованием

The Verge: власти США впервые призвали граждан пользоваться шифрованием
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

Американские власти призвали сограждан пользоваться мессенджерами с шифрованием. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам специалистов медиа, с подобной идеей в местных СМИ выступили представители ФБР и Агентства по кибербезопасности (CISA). Журналисты отметили, что американские власти чуть ли не впервые призывают граждан пользоваться шифрованием, хотя ранее спецслужбы косвенно выступали против него.

Причина подобных обращений связана с недавней атакой на телекоммуникационные системы СШАAT&T, Verizon, T-Mobile и Lumen Technologies. Считается, что ее организовали члены китайской хакерской группы Salt Typhoon. В том числе, целями взлома были телефонные номера людей из штабов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.

«Шифрование — ваш друг, будь то текстовые сообщения или возможность использовать зашифрованную голосовую связь», — заявил в интервью NBC News исполнительный помощник директора по кибербезопасности в CISA Джефф Грин. По его словам, пользоваться этими функциями полезно: даже если злоумышленник получит доступ к данным, то не сможет их расшифровать.

Журналисты The Verge заметили, что американские власти пытаются «усидеть на двух стульях». Так, ФБР публично не выступает против защищенных мессенджеров, но хочет, чтобы провайдеры связи могли расшифровывать данные пользователей и предоставлять их по запросу силового ведомства.

В сентябре эксперт Safenet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров назвал альтернативы Telegram в России. По его словам, к ним можно отнести Element, Jabber и Briar.

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