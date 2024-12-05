Еще над одним российским регионом сбит беспилотник ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 12:20 мск, отметили в министерстве.
Целью беспилотника было нанести удар по объектам на территории России, подчеркнули в Минобороны и назвали это попыткой теракта.
Ранее 5 декабря украинский беспилотник был сбит над еще одним российским регионом – Курской областью. О возможных последствиях на земле не сообщалось.