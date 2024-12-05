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10:42, 5 декабря 2024Россия

Украинский дрон сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбили над Курской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотник был сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Вторгшийся в российское воздушное пространство дрон был уничтожен около 9:40 мск. Его выявили дежурные средства противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Такие дроны способны доставлять до нескольких десятков килограммов взрывчатки, преодолевая сотни километров на пути к цели. Попытку нанесли удар по объектам на территории России в военном ведомстве расценили как намерение совершить теракт.

По данным Минобороны, в ночь на 5 декабря были сбиты 16 украинских дронов. Под ударом оказались три региона России –Брянская, Белгородская и Курская области.

ЖЗЛ
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