Украинский дрон сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Украинский беспилотник был сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Вторгшийся в российское воздушное пространство дрон был уничтожен около 9:40 мск. Его выявили дежурные средства противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Такие дроны способны доставлять до нескольких десятков килограммов взрывчатки, преодолевая сотни километров на пути к цели. Попытку нанесли удар по объектам на территории России в военном ведомстве расценили как намерение совершить теракт.

По данным Минобороны, в ночь на 5 декабря были сбиты 16 украинских дронов. Под ударом оказались три региона России –Брянская, Белгородская и Курская области.