Украина за ночь пыталась ударить по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской и Курской областями

В ночь на четверг, 5 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотниками по трем регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего — 14 дронов — сбили над Брянской областью. По одному украинскому беспилотнику перехватили над Белгородской и Курской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. По информации министерства, ВСУ для попытки удара использовали летательные аппараты самолетного типа.

По данным Минобороны, в ночь на 4 декабря Украина пыталась ударить по шести регионам России с помощью 24 беспилотников.. В период с 5.30 до 7.40 по московскому времени были предприняты и новые попытки — 11 беспилотников сбили над пятью регионами.