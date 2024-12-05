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14:39, 5 декабря 2024Мир

Евросоюз уличили в ненависти к Каллас из-за Украины

Политолог Денисов: европейцы будут ненавидеть Каллас из-за Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Европейцы будут ненавидеть нового верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас из-за ее поддержки Украины. Об этом заявил политолог из Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов, передает РИА Новости.

«Это типично для политиков Скандинавии и Прибалтики. Население этих стран тоже поддерживает подобные невзвешенные и достаточно резкие заявления. К примеру, по последним опросам, в Скандинавии 90 процентов респондентов одобряют продолжение военных поставок Киеву. В Прибалтике таких — 70-80 процентов», — рассказал эксперт.

При этом Денисов подчеркнул, что странам Европейского союза (ЕС) скоро придется признать новые реалии с учетом прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Однако он подчеркнул, что представители стран Балтии не могут признать новые международные реалии, в том числе по Украине.

Ранее предшественник Каллас Жозеп Боррель заявил, что не уверен, сможет ли Европейский союз помогать Украине после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. По словам Борреля, этот вопрос вновь вернулся на повестку дня, однако «ответа на него никто не знает».

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