Фастфуд помог женщине похудеть на 59 килограммов

Жительница США сбросила 59 килограммов благодаря фастфуду. Об этом она рассказала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер Наталия Аранда публикует контент о спорте и похудении под ником @loseitwithnat. Она делится с подписчиками секретами, которые помогли ей похудеть почти на 60 килограммов и преобразить фигуру. Недавно она опровергла распространенное мнение, что похудение означает обязательный отказ от фастфуда. По ее словам, это неправда.

Женщина рассказала, что не запрещала себе время от времени заходить в фастфуд-рестораны во время активного сброса веса. Блогер назвала некоторые блюда, которые она ела сама и которые можно безбоязненно заказывать благодаря низкому калоражу и большому содержанию белка. Среди них салаты с курицей, небольшие куски жареного куриного филе, омлет или яйца, бургер в салатных листьях. Из напитков Аранда предложила выбирать диетическую газировку и кофе без сахара с обезжиренным молоком.

Ранее жительница Шотландии решила похудеть ради будущей свадьбы и сбросила 57 килограммов с помощью операции. Она сделала резекцию желудка.