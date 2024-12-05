Откровенную фотосессию Хлои Кардашьян сравнили в сети с вечеринками P.Diddy

Пользователи сети сравнили откровенную фотосессию телезвезды Хлои Кардашьян для издания Bustle с вечеринками скандального рэпера P.Diddy. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 40-летняя знаменитость предстала в комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем их атласного бюстгальтера, трусов с прозрачными вставками и пояса с лямками. Также знаменитость позировала в темно-зеленом плаще, который приспустил с плеч. При этом перед ней запечатлены фотографы. Одного из них она облила молоком из бутылки, которую держала в руках.

Комментаторы возмутились съемкой Кардашьян. «Это одна из вечеринок P.Diddy?», «Она унижает себя как женщину. Это выглядит вульгарно», «К сожалению, это безвкусно», «Я бы не хотела, чтобы мои дети такое видели», «Как низко нужно опуститься, чтобы тебя заметили», «Очень странная съемка на фоне скандала с P.Diddy», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что общественность вновь уличила Хлои Кардашьян в пластической операции.