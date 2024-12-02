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14:47, 2 декабря 2024Ценности

Хлои Кардашьян вновь уличили в пластической операции

Мария Винар

Фото: @khloekardashian

Общественность вновь уличила американскую телезвезду Хлои Кардашьян в пластической операции. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Пользователи сети обратили внимание на последние снимки 40-летней знаменитости, на которых она предстала в бирюзовом шелковом платье. На размещенных кадрах сестра Ким Кардашьян продемонстрировала обновленные цвет волос и стрижку.

Юзеры предположили, что телезвезда вновь прибегнула к помощи хирурга. «Она выглядит по-разному на каждой фотографии. Я не могу уследить за ее лицом», «Как же эти фото отредактированы, что как будто это не ее лицо», «Я бы хотел взглянуть на нее настоящую», «Кажется, ее нос меняется каждый день», «Выглядит как деформированная надувная кукла», — высказывались они.

В октябре Хлои Кардашьян призналась в применении филлеров после удаления опухоли на лице.

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