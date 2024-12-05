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09:01, 5 декабря 2024Наука и техника

На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

Nature Communications: динамо-механизм XX Треугольника имеет хаотическую природу
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: K.Strassmeier, Vienna, NOIRLab / NSF / AURA / Wikimedia

Ученые из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме и Исследовательского центра астрономии и наук о Земле HUN-REN провели исследование временных изменений в распределении пятен на поверхности красного гиганта XX Треугольника. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

XX Треугольника, красный гигант, демонстрирует гигантские звездные пятна, превышающие размеры солнечных. Эти пятна возникают и исчезают, что приводит к значительным изменениям яркости звезды, которая вращается вокруг своей оси за 24 дня. Однако, в отличие от Солнца, у XX Tri не наблюдаются периодические магнитные циклы. Авторы предполагают, что динамо-механизм звезды имеет хаотическую природу.

Анализ более 2000 спектров высокого разрешения, собранных с помощью телескопов STELLA, позволил восстановить эволюцию пятен на поверхности XX Tri. Наблюдения охватывают период с 2006 по 2022 год, что делает этот набор данных беспрецедентным по объему и однородности.

Ученые также выявили смещение фотоцентра звезды, вызванного крупными пятнами. Эти пятна смещают видимое положение звезды на небе, что подтверждено с использованием астрометрических наблюдений. Амплитуда смещения составляет до 10 процентов радиуса звезды или примерно 24 микросекунды дуги, что эквивалентно диаметру человеческого волоса на расстоянии 1000 километров.

Исследование впервые наглядно показало, как распределение пятен влияет на астрометрическое положение звезды. Кроме того, полученные данные могут помочь различать эффекты от пятен и экзопланет, что является сложной задачей для современной астрометрии.

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