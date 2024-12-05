Хакеры взломали эфир украинского ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

«Страна»: хакеры взломали эфир украинского ТВ, показав сюжет о золотой молодежи

Хакеры взломали эфир украинского телевидения и показали сюжет о золотой молодежи, которая развлекается за границей. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на киевские паблики.

Вместо украинских каналов в ТВ-пакете группы интернет-провайдеров «Триолан» транслируют сюжет о «жирующих» за рубежом молодых людях, пока их соотечественники лишаются жизни на фронте.

В компании сообщили о проблемах с телесигналом, пообещав решить их в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы, взлом провайдера совершили представители Национального освободительного движения Украины.

Ранее сообщалось, что проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные солдат Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область. В их числе около 200 иностранных наемных солдат.