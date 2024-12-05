Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:14, 5 декабря 2024Бывший СССР

Хакеры взломали эфир украинского ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

«Страна»: хакеры взломали эфир украинского ТВ, показав сюжет о золотой молодежи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Хакеры взломали эфир украинского телевидения и показали сюжет о золотой молодежи, которая развлекается за границей. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на киевские паблики.

Вместо украинских каналов в ТВ-пакете группы интернет-провайдеров «Триолан» транслируют сюжет о «жирующих» за рубежом молодых людях, пока их соотечественники лишаются жизни на фронте.

В компании сообщили о проблемах с телесигналом, пообещав решить их в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы, взлом провайдера совершили представители Национального освободительного движения Украины.

Ранее сообщалось, что проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные солдат Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область. В их числе около 200 иностранных наемных солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      Зеленскому доложили о потерях украинской армии

      Макрон оценил возможность своей отставки до 2027 года

      На Западе рассказали о попытках Киева найти поддержку Трампа до его вступления в должность

      Средства ПВО сбили два украинских дрона над российскими регионами

      СК показал драку подростка из Чечни после критики Кадырова

      Хакеры взломали эфир украинского ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

      В США предупредили о возможном вмешательстве в процесс передачи власти Трампу

      Решившая зарабатывать на OnlyFans бывшая футболистка оголила ягодицы на фото

      МИД отверг выпады Румынии в адрес России в свете проходящих та выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше