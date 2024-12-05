Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 5 декабря 2024Россия

Иеромонах порассуждал о праве священнослужителей на роскошную жизнь

Иеромонах Сеньчуков: священник имеет право на богатство
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Сеньчуков

Сергей Сеньчуков. Фото: Leonid Andreevich Tarasov / Wikipedia

О праве священнослужителей на богатство в беседе с «Ридусом» порассуждал иеромонах Сергей Сеньчуков. По его мнению, все люди имеют на это право.

«Священник имеет право на богатство, как и все остальные люди. Бывает, что ему достается наследство. У него могут быть состоятельные прихожане, которые помогают. Иногда священники занимаются параллельно еще какой-нибудь деятельностью и получают за это хорошие деньги», — высказался он.

Священник отметил, что у служащих церкви людей также есть семьи, которые не должны страдать из-за того, какой работой занимается глава семейства. При этом он подчеркнул, что священнику не стоит мечтать и стремиться к роскошной жизни, так как «это опасно для его духовной жизни, ведь стяжать прежде всего надо Царства Небесного».

Таким образом Сеньчуков прокомментировал слова своего коллеги — священника Русской православной церкви Александра Сахненко, заявившего, что духовенство имеет право на богатую жизнь. «Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: "Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже"», — заступился Сахненко, указав, что батюшка тоже имеет право на роскошь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      В Финляндии запросили пожизненное заключение для россиянина Тордена

      Москвичи пережили скудный на солнце ноябрь

      Россиянам предложили попробовать на вкус известные советские фильмы

      Турист оказался под угрозой тюрьмы в Дубае из-за отправки эмодзи по СМС

      Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» показали на видео

      Раскрыты зарплаты топ-менеджеров крупнейших российских банков

      Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи заявил об отставке

      Четверых россиян задержали по подозрению в расправе над семьей 19 лет назад

      В России десятки мигрантов поставили строем и сделали им одно предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше