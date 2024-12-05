Иеромонах порассуждал о праве священнослужителей на роскошную жизнь

Иеромонах Сеньчуков: священник имеет право на богатство

О праве священнослужителей на богатство в беседе с «Ридусом» порассуждал иеромонах Сергей Сеньчуков. По его мнению, все люди имеют на это право.

«Священник имеет право на богатство, как и все остальные люди. Бывает, что ему достается наследство. У него могут быть состоятельные прихожане, которые помогают. Иногда священники занимаются параллельно еще какой-нибудь деятельностью и получают за это хорошие деньги», — высказался он.

Священник отметил, что у служащих церкви людей также есть семьи, которые не должны страдать из-за того, какой работой занимается глава семейства. При этом он подчеркнул, что священнику не стоит мечтать и стремиться к роскошной жизни, так как «это опасно для его духовной жизни, ведь стяжать прежде всего надо Царства Небесного».

Таким образом Сеньчуков прокомментировал слова своего коллеги — священника Русской православной церкви Александра Сахненко, заявившего, что духовенство имеет право на богатую жизнь. «Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: "Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже"», — заступился Сахненко, указав, что батюшка тоже имеет право на роскошь.