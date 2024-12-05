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19:23, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Исключенный из реестра иноагентов российский блогер рассказал о нападении иностранцев

Блогер Николай Соболев рассказал, что на него напали на Бали
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Николай Соболев

Николай Соболев. Кадр: страница Metametrica во «ВКонтакте»

Популярный российский блогер Николай Соболев, исключенный из реестра иноагентов, рассказал, что во время недавней поездки на Бали на него напали местные жители. В беседе с проектом Metametrica, запись которой доступна в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что этот случай чуть не стоил ему жизни.

Соболев отметил, что ситуация произошла на вулкане Батур, куда он со спутниками отправился на байках. Когда они собрались уезжать с горы, к ним подошел местный житель и попросил поговорить по видеосвязи с другим мужчиной, который заявил, что компания нарушила какое-то правило, а затем пригрозил расправиться с ними.

Блогер и его спутники попытались быстро уехать, однако угрожавший им мужчина поехал им навстречу на байке и сбил их. Затем иностранцы начали кидать камни в Соболева и его друзей.

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Блогер и его спутники спрятались от нападавших в лесу, где им удалось связаться со знакомыми, живущими на Бали, которым удалось уладить этот конфликт. Оказалось, что проезд по дороге к вулкану платный, и взимавшие деньги мужчины решили, что блогер и его спутники намеренно проигнорировали это правило. Кроме того, местные жители решили, что туристы сами хотят с ними подраться, из-за чего напали первыми.

Ранее Соболев рассказал, что в прошлом зарабатывал по нескольку миллионов рублей в месяц благодаря своим видео. Он также отметил, что зарабатывать на политическом контенте, которым он сейчас занимается, достаточно сложно.

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