Популярный российский блогер рассказал о миллионных заработках

Блогер Соболев раскрыл, что в 2017 году зарабатывал три миллиона рублей в месяц

Популярный российский блогер Николай Соболев рассказал, что в прошлом зарабатывал по нескольку миллионов рублей в месяц благодаря своим видео. Об этом он заявил в беседе с проектом «Макарена», ролик вышел на YouTube.

«В 2017-2018 году на меня свалилась очень большая сумма денег», — вспомнил блогер. По словам Соболева, тогда он зарабатывал по три миллиона рублей в месяц и был полностью сосредоточен на своей деятельности в интернете.

Говоря о текущих доходах, он отметил, что зарабатывать на политическом контенте, которым он сейчас занимается, достаточно сложно.

В марте 2023 года Соболев в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей в месяц. Он добавил, что получает небольшие деньги по меркам блогеров.

В феврале 2023 года Минюст внес Соболева в реестр иноагентов. Спустя год ведомство исключило его из реестра. Уточнялось, что решение в отношении блогера принято «в связи с утратой признаков иностранного агента».