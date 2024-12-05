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12:17, 5 декабря 2024Россия

Измученный ветеран СВО «без копейки денег» оказался в приюте с гноящимися ранами

В Мурманской области измученный ветеран СВО попал в социальный приют
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Мурманской области измученный ветеран специальной военной операции (СВО) оказался в приюте «Теплый Север» с гноящимися ранами. Об этом сообщается на странице социального учреждения во «ВКонтакте».

Как рассказали представители приюта, мужчина попал к ним «без копейки денег», так как не успел оформить полагающиеся по закону выплаты. После возвращения из зоны СВО он был вынужден жить на улице, и в это время у него начались проблемы со здоровьем: врачи диагностировали у ветерана абсцесс.

«Поступил к нам с воспаленными ногами, на костылях, с гнойным абсцессом руки. (...) Мы пока приютили, накормили, обогрели парня. (...) Будем разбираться в его ситуации», — рассказали в организации и отметили, что поступивший к ним ветеран — не первый в социальном учреждении. Кроме него, в приюте живут еще два участника СВО.

Ранее в Минобороны назвали условие для получения статуса ветерана СВО экс-вагнеровцами. Без этого статуса россияне не могут рассчитывать на выплаты от государства.

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