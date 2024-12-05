Кандидат на пост канцлера Германии раскритиковал идею отправки войск ФРГ на Украину

Лидер ХДС Мерц: идея отправить немецкие войска на Украину безответственна

Идея отправить немецкие войска для урегулирования конфликта на Украине является безответственной. Об этом заявил кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD.

«По моему мнению, спекуляции об отправке наших военных на Украину являются безответственными на данный момент. (...) Сейчас никто не задается этим вопросом», — отметил политик.

Мерц подчеркнул, что в данный момент нужно «искать иные подходы к тому, как можно урегулировать украинский кризис».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.