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09:24, 4 декабря 2024Мир

Отправку немецких солдат на Украину назвали возможным вариантом в Берлине

Глава МИД ФРГ Бербок: немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом. Об этом сообщает издание Die Welt.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — заявила министр иностранных дел ФРГ.

Ранее бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван предположил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины. До этого верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину.

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