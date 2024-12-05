Аферисты под предлогом проверки трудового стажа едва не лишили пенсионерку жилья

В Казани пенсионерка едва не лишилась жилья, поверив в проверку трудового стажа

В Казани под предлогом проверки стажа мошенники едва не лишили пенсионерку квартиры. О преступной схеме пишет пресс-служба местного отделения МВД.

С 67-летней горожанкой аферисты связались по телефону. Представившись сотрудниками Социального фонда, они якобы решили сверить данные о стаже работы пенсионерки и направили код с портала «Госуслуги» на ее номер. Женщина зачитала его вслух, тем самым открыв махинаторам доступ к своим личным данным.

В следующем звонке подставной служащий Центробанка заявил, что на сбережения россиянки посягнули злоумышленники. Спасти деньги, по его словам, можно, оформив кредит и переведя средства на «безопасный» счет. Пострадавшая последовала инструкциям собеседника.

Затем мошенники взялись за жилплощадь. Они сказали пенсионерке, что черные риелторы завладели ее квартирой и пытаются сбыть недвижимость. Такая история помогла убедить пенсионерку продать свое жилье, а выручку — отправить на продиктованные махинаторами реквизиты. Объект оценили в 8,6 миллиона рублей. Однако пенсионерка вовремя смекнула, к чему может привести сделка, и, заключив предварительный договор продажи, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Спастись из ловушки мошенников, однако, не смогла жительница Ульяновска. Женщина поверила, что на ее квартиру посягнули преступники, и согласилась ее продать. Полученные от сделки 2 миллиона рублей она вручила приехавшему курьеру в городском парке. «Инкассатора» удалось поймать, других причастных разыскивают.