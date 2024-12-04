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17:38, 4 декабря 2024Экономика

Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

В Ульяновске пенсионерка, решив помочь лжеследователям, продала квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Пожилая жительница Ульяновска попалась на уловку мошенников и осталась без жилья. О схеме обмана пишет пресс-служба местного отделения МВД.

Жертвой аферистов стала 69-летняя горожанка. Женщина сдалась не сразу — махинаторам удалось поймать ее на крючок лишь со второго раза. В первый раз пенсионерка не поверила словам «правоохранителей». Услышав, что на ее квартиру посягнули преступники, ульяновка положила трубку.

Новый звонок раздался на следующий день. Мошенник представился коллегой прежнего собеседника россиянки и продолжил утверждать, что ее жилплощадь оказалась в руках неизвестных. В этот раз женщина доверилась звонившему и прислушалась к инструкциям. Лжесиловики заверили, что спасти квартиру можно, опередив мошенников, и продав ее самой. Выручку от сделки необходимо было перевести на «безопасные» счета, в чем ей помог бы подставной сотрудник Центробанка. Пенсионерка так и сделала: полученные от продажи 2 миллиона рублей она вручила приехавшему курьеру в городском парке.

Горожанка поверила в фиктивность сделки и осталась жить в квартире. Осознание пришло, лишь когда в дверь постучались новые владельцы недвижимости. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось задержать «инкассатора»: он признался, что наткнулся на объявление о легком заработке в мессенджере. Адреса он получал от анонимных работодателей, а полученные от жертв деньги переводил на банковские карты куратора, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Других причастных к преступлению продолжают разыскивать.

Ранее от действий злоумышленников пострадала жительница поселка Симеиз в Крыму. Следуя их инструкциям, женщина оформила «зеркальный» кредит. Вдобавок россиянка избавилась от квартиры, поверив, что сделка будет фиктивной. Общий размер ущерба составил 4,5 миллиона рублей.

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