Крымчанка связалась с аферистом и потеряла жилье

Жительница Симеиза, поверив аферистам, лишилась жилья и 4,5 млн руб.

Жительница поселка Симеиз потеряла жилье, поверив угрозам мошенников. О схема обмана пишет пресс-служба управления МВД по республике Крым.

Аферисты связались с женщиной через популярный мессенджер. В звонке они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что неизвестные получили доступ к ее личным данным, благодаря чему оформили на крымчанку кредиты. Спасти доброе имя пострадавшей, по словам лжесиловиков, можно, оформив «зеркальный» кредит. Такой ход, как пояснили махинаторы, позволит отменить предыдущие заявки и уберечь накопления от будущих посягательств преступников. Полученные средства в дальнейшем нужно было отправить на «безопасный» счет. Женщина последовала инструкциям собеседников и перевела деньги на указанные ими реквизиты. По тому же адресу ушли и личные сбережения сельчанки.

Тем не менее и этих средств злоумышленникам оказалось недостаточно — в ход пошло жилье. Женщина согласилась на якобы фиктивную сделку с квартирой, а выручку от продажи отправила на счета подставных правоохранителей. Общий размер ущерба составил 4,5 миллиона рублей.

Ранее в ловушку мошенников угодила пожилая жительница Новосибирска. О том, кто оказался на другом конце провода, пенсионерка узнала лишь на следующий день и обратилась в полицию. Сделка была признана недействительной, а жилплощадь вернули законной хозяйке.