Российская пенсионерка отвоевала квартиру у мошенников

В Новосибирске суд вернул обманутой аферистами пенсионерке жилье

69-летняя жительница Новосибирска сумела отвоевать свою квартиру у мошенников. Как действовали преступники, рассказывает «Прецедент».

Пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов. По словам махинаторов, неизвестные оформили на ее имя несколько кредитов. С целью их погашения собеседники посоветовали россиянке самой взять ссуду. Вдобавок ее убедили расстаться с единственным жильем, причем по заниженной стоимости. Ради спасения своих средств пожилая женщина приступила к продаже квартиры. Вырученные от сделки средства она направила телефонным «доброжелателям».

О том, кто оказался на том конце провода, пенсионерка обнаружила лишь на следующий день и обратилась в полицию. Судебная экспертиза доказала, что женщину ввели в заблуждение и все действия она выполняла по указке мошенников. Сделка была признана недействительной, а жилплощадь вернули законной хозяйке. Правда, деньги за квартиру россиянке предстоит вернуть несостоявшимся покупателям. Виновных продолжают разыскивать.

Ранее жертвой жилищных аферистов стала пенсионерка из Якутска. Россиянку убедили, что она оказывает помощь следствию. Женщине отправляли поддельные договоры на покупку недвижимости, которые она распечатывала в полиграфических студиях города. Деньги за приобретенную в рамках «следствия» недвижимость она переводила на реквизиты незнакомцев.