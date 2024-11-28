Российская пенсионерка отдала мошенникам за «покупку» квартир миллионы рублей

Пенсионерка из Якутска отдала аферистам в Самаре 4,3 миллиона рублей

Пенсионерка из Якутска отдала мошенникам за «покупку» квартир миллионы рублей. О ситуации в российском городе сообщает пресс-служба регионального МВД.

В среду, 27 ноября, в полицию обратилась сотрудница одной из полиграфических студий Якутска. Девушка обратила внимание на странное поведение пожилой женщины, которая распечатывала в студии договор купли-продажи помещения в Самаре. Работница отметила, что та выглядела напуганной и вела подозрительные разговоры по телефону, и поделилась подозрениями со своим знакомым, служащим в уголовном розыске.

Полицейский с коллегами начал проверять полученную информацию и понял, что местная жительница ведет себя как человек, находящийся на крючке у аферистов, и уведомили службы безопасности банков о потенциальном скором визите женщины в одно из отделений. После этого полицейские решили поговорить с ней. Их подозрения подтвердились: 78-летняя научная сотрудница посещала несколько офисов банков на разных улицах, а затем в спешке покидала их. Впоследствии оказалось, что она следовала указаниям злоумышленников и любыми способами избегала встреч с полицией.

Позднее пенсионерку удалось остановить в одном из офисов банка. Женщина настолько сильно поверила мошенникам, что ее пришлось долго убеждать в том, что она находится под влиянием преступников. Все это время она думала, что помогает вычислить недобросовестных банковских работников.

Сначала преступники связались с женщиной через мессенджер, выдав себя за ее руководителя. Россиянку убедили, что она участвует в некой операции «помощи следствию»: ей отправляли поддельные договоры на покупку недвижимости, она распечатывала их в разных студиях и переводила деньги на указанные счета. Злоумышленники обещали, что средства вскоре вернутся, однако на самом деле присваивали их. В первый раз пенсионерка отправила неизвестным 3,2 миллиона рублей, «купив» несуществующую квартиру, а во второй — 1,1 миллиона. Третьего перевода, к которому готовилась пенсионерка, удалось избежать благодаря бдительности работницы полиграфической студии и полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, преступников ищут. Вернуть уже перечисленные средства потерпевшей пока не удалось.

Накануне стало известно, что житель Корсакова в пьяном бреду отдал двухкомнатную квартиру аферисту.