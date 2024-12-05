Российский посол в Британии заявил о стремлении России избежать ядерной эскалации

Посол в Британии Келин: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерной эскалации

Мир находится на грани ядерной эскалации, однако Москва сделает все возможное, чтобы не допустить этого, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции LBC.

Он прокомментировал слова начальника штаба обороны Британии Тони Радакина о том, что мир стоит на пороге «третьего ядерного века». По словам дипломата, российская сторона решительно выступает «против поднятия ставок в этом вопросе».

«Конечно, опасность существует. Мы находимся на грани не скажу что коллапса, но на грани очередной эскалации», — подчеркнул Келин. Россия сделает все возможное, чтобы избежать любой эскалации, рассказал он о стремлении РФ избежать конфликта.

Ранее Радакин заявил, что мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется распространением ядерных угроз. По его словам, новая ядерная эпоха отличается многочисленными дилеммами, распространением ядерных технологий и «почти полным отсутствием архитектур безопасности, которые были раньше».