Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 5 декабря 2024Мир

Российский посол в Британии заявил о стремлении России избежать ядерной эскалации

Посол в Британии Келин: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерной эскалации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мир находится на грани ядерной эскалации, однако Москва сделает все возможное, чтобы не допустить этого, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции LBC.

Он прокомментировал слова начальника штаба обороны Британии Тони Радакина о том, что мир стоит на пороге «третьего ядерного века». По словам дипломата, российская сторона решительно выступает «против поднятия ставок в этом вопросе».

«Конечно, опасность существует. Мы находимся на грани не скажу что коллапса, но на грани очередной эскалации», — подчеркнул Келин. Россия сделает все возможное, чтобы избежать любой эскалации, рассказал он о стремлении РФ избежать конфликта.

Ранее Радакин заявил, что мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется распространением ядерных угроз. По его словам, новая ядерная эпоха отличается многочисленными дилеммами, распространением ядерных технологий и «почти полным отсутствием архитектур безопасности, которые были раньше».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      Зеленскому доложили о потерях украинской армии

      Макрон оценил возможность своей отставки до 2027 года

      На Западе рассказали о попытках Киева найти поддержку Трампа до его вступления в должность

      Средства ПВО сбили два украинских дрона над российскими регионами

      СК показал драку подростка из Чечни после критики Кадырова

      Хакеры взломали эфир украинского ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

      В США предупредили о возможном вмешательстве в процесс передачи власти Трампу

      Решившая зарабатывать на OnlyFans бывшая футболистка оголила ягодицы на фото

      МИД отверг выпады Румынии в адрес России в свете проходящих та выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше