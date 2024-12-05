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08:38, 5 декабря 2024Мир

В Британии заявили о начале новой ядерной эпохи

Глава штаба обороны Британии Радакин: мир вступает в эпоху ядерных угроз
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Milligan / Reuters

Мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется распространением ядерных угроз. Об этом заявил глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Independent.

«Мы находимся на заре третьего ядерного века, который в целом более сложен», — отметил глава штаба обороны.

По словам Радакина, новая ядерная эпоха отличается многочисленными дилеммами, распространением ядерных технологий и «почти полным отсутствием архитектур безопасности, которые были раньше».

Ранее политические деятели Германии опубликовали открытое письмо, в котором предупредили об опасности «большой европейской войны» из-за конфликта на Украине.

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