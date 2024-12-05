Кинозвезду из России не пустили на собачий «Оскар»

Актрису Ириску не допустили на собачий «Оскар», потому что она из России

Звезду фильма «Операция "Холодно"», собаку по кличке Ириска не допустили до участия в премии Fido Award, которую называют собачьим аналогом «Оскара». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сообщению источника, хозяйка четвероногой актрисы Ирина отправила заявку на конкурс, когда узнала о номинации собаки из «Дэдпула и Росомахи». Сообщается, что сначала заявку приняли без проблем, но потом пришел отказ. Как сообщили женщине организаторы премии, они не могут допустить Ириску, сыгравшую полицейскую собаку, «из-за ситуации в мире», так как она из России.

Интересно, что два года назад аналогичную награду выиграл пес из Украины по кличке Патрон. На Каннском кинофестивале ему вручили премию Palm Dog Award «за связь между человечеством и собаками».

Ранее стало известно, что российского актера, сыгравшего в фильме «Анора», номинировали на престижную премию в США. Также картин, ставшая лауреатом Канн, претендует на главные награды основной программы «Оскара».