Клиентам Wildberries упростили жизнь

Wildberries разрешила клиентам возвращать товары в любой пункт выдачи

Wildberries дала покупателям возможность возвращать товары в любой пункт выдачи заказов (ПВЗ). Об этом со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщает ТАСС.

Упростит жизнь клиентам введенный объединенной компанией Wildberries и Russ механизм, позволяющий вернуть покупки с помощью QR-кодов во всех ПВЗ, хотя раньше это можно было сделать только там, где заказ был получен.

Отмечается, что инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у клиентов постепенно и скоро станет доступен для всех пользователей.

В сентябре стало известно, что Wildberries и Russ получили согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сделки по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», ставшее последним регуляторном одобрением, требовавшимся в рамках их слияния.

Целью объединения маркетплейса и рекламного оператора ранее называли «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы», география действий которой охватит территорию России, стран бывшего СНГ, а также Глобального Юга с общим населением более 5,8 миллиарда человек.