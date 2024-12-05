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15:48, 5 декабря 2024Экономика

Клиентам Wildberries упростили жизнь

Wildberries разрешила клиентам возвращать товары в любой пункт выдачи
Дмитрий Воронин
СюжетНаселение России:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Wildberries дала покупателям возможность возвращать товары в любой пункт выдачи заказов (ПВЗ). Об этом со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщает ТАСС.

Упростит жизнь клиентам введенный объединенной компанией Wildberries и Russ механизм, позволяющий вернуть покупки с помощью QR-кодов во всех ПВЗ, хотя раньше это можно было сделать только там, где заказ был получен.

Отмечается, что инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у клиентов постепенно и скоро станет доступен для всех пользователей.

В сентябре стало известно, что Wildberries и Russ получили согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сделки по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», ставшее последним регуляторном одобрением, требовавшимся в рамках их слияния.

Целью объединения маркетплейса и рекламного оператора ранее называли «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы», география действий которой охватит территорию России, стран бывшего СНГ, а также Глобального Юга с общим населением более 5,8 миллиарда человек.

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